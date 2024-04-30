ВСУ бросили под Авдеевку неопытных резервистов LCI: ВСУ бросили в бой неопытных резервистов из-за угрозы прорыва под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Командование украинской армии в попытке сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении было вынуждено наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны, заявил в интервью телеканалу LCI французский аналитик Ульрих Буна. По его словам, в зону боевого соприкосновения отправили 100-ую механизированную бригаду ВСУ, не обладающую необходимым опытом.

Эксперт отметил, что такими действиями ВСУ пытаются «заполнить брешь». Он также обратил внимание на плохо укрепленные оборонительные позиции ВСУ на Авдеевском направлении, которые неспособны сдержать удары российских войск.

Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь (на Авдеевском направлении. — NEWS.ru), — бывшие силы теробороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта, — сказал Буна.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что бойцы армии РФ продвигаются в зоне СВО, где нет украинских подготовленных укреплений и минных полей. По его словам, Вооруженные силы Украины не в силах создавать новые по мере приближения ВС России, поэтому украинские солдаты вынуждены отступать.

До этого в Сети появилось видео, снятое спецназовцами РФ внутри подбитого под Авдеевкой в начале марта американского танка Abrams. Российские бойцы с позывными Изай и Леший в условиях идущего боя добрались до боевой машины для ее осмотра и сбора образцов техники для командования.