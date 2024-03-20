Спецназовцы РФ сняли видео внутри подбитого танка Abrams

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Российские спецназовцы с позывными Изай и Леший в условиях идущего боя добрались до подбитого американского танка Abrams для его осмотра и сбора образцов техники для командования, пишет РИА Новости. Боевую машину ВСУ в начале марта уничтожили под Авдеевкой FPV-дроны бойцов группировки войск «Центр».

Разведчик-сапер Леший рассказал агентству, что целью вылазки был осмотр танка и сбор вооружения и техники «по максимуму». По его словам, Abrams находился совсем близко от позиций Вооруженных сил Украины, била артиллерия противника, в небе кружили дроны, и подобраться к нему было нелегко. Он пояснил, что и российские, и украинские военные охотятся за военной техникой, но эвакуировать танк из зоны боев не могла ни одна сторона.

По его утверждению, подход к танку и задачу по его досмотру выполняла группа спецназовцев РФ. Изай должен был залезть внутрь боевой машины и достать из него все необходимые образцы, Леший должен был контролировать обстановку в воздухе и в случае появления солдат ВСУ отсечь их огнем.

Решили выдвинуться средь белa дня. Поступили дерзко и нaгло. «Открытки» тaм было от 30 до 50 метров — поле от домa до тaнка — открытое место. Пришлось бежaть, что есть силы, чтобы не попaсть под открытый огонь пулеметчикa, тaм недaлеко шли бои — метров 150-200, нaши мотострелки зaчищали, шли вперед, — рассказал Изай.

Видео в танке было снято на его экшен-камеру на шлеме. При осмотре техники в ролике слышны звуки перестрелки и взрывов. Изай подчеркнул, что ничего необычного в хваленом Abrams не нашел. По его словам, боевая машина хуже российских Т-90 и оставила о себе плохое впечатление. Однако приказ командования о сборе образцов был выполнен.

На днях в Сети появилось видео уничтожения американского танка M1 Abrams у Авдеевки. Его ликвидировали российские военные в зоне спецоперации в конце февраля.