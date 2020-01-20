https://static.news.ru/photo/0d71d05e-3ba3-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В Винницкой области Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE). По её данным, в одном хозяйстве села Бугакова Немировского района Винницкой области пало пять тысяч домашних птиц. Вспышка заболевания началась 18 января.

У погибших птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. Всего погибло 4860 птиц. При этом заразиться могли около 98 тысяч особей. В хозяйстве введён карантин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.