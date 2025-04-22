«Вспукла»: ветеран ВСУ пожаловался на качество медали Ветеран ВСУ пожаловался, что с его медали осыпается позолота

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Ветеран Вооруженных сил Украины пожаловался, что его медаль за участие в боевых действиях «вспукла» и деформировалась, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом с нее начала осыпаться позолота.

По словам ветерана, он не проносил награду и года. Информации о том, кто и когда сможет поменять украинскому военному медаль, нет.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что вторгнувшиеся в Курскую область ВСУ получат от российских бойцов березовые кресты, которые некогда получили армии Гитлера и Наполеона. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что так будет со всеми недругами России. Парламентарий уверен, противнику не стоит ожидать, что его встретят пирогами как доброго соседа.

Также член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич указал, что необходимо установить новые правила, которые сделают запрет на продажу муляжей медалей очевидным. По его словам, на маркетплейсах продолжают продавать такие товары вопреки предусмотренным штрафам.

Депутат Дмитрий Гусев до этого предложил штрафовать людей за продажу муляжей государственных наград. Парламентарий призвал ввести штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 85 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков для юридических лиц.