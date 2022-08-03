ВС России уничтожили базу с польским оружием под Львовом Минобороны: ВС России уничтожили базу с польским оружием под Львовом

Фото: Министерство обороны РФ

Во Львовской области уничтожена база с вооружением и боеприпасами, поступившими киевскому режиму из Польши, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, в Николаевской области и Донецкой Народной Республике уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива для военной техники.

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что воздушно-космические силы России уничтожили в районе города Николаева до 250 наемников иностранного легиона и более 20 единиц военной техники. Кроме того, в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидировано до 500 боевиков 92-й механизированной бригады ВСУ и военная техника, еще более 130 украинских военных было уничтожено в районе Артемовска.