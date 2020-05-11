Врачи в Испании выступили с критикой раздачи медицинских масок населению

Власти Мадрида с 11 мая начали реализовывать инициативу по раздаче медицинских масок KN95 со степенью защиты FFP2. С указанного дня получить средство индивидуальной защиты сможет любой житель испанской столицы.
Данное решение не всеми было воспринято позитивно. В частности, испанские врачи считают, что раздача масок среди всего населения является неверной инициативой. По мнению докторов нескольких столичных больниц, членов Мадридского общества профилактической медицины и Испанского общества профилактической медицины данная мера не только не подтверждена научными доказательствами. Раздача масок может запутать население, она не будет способствовать контролю за заболеванием, а также может вновь поставить под угрозу безопасность и здоровье медицинского персонала.
Также врачи напомнили, что средство защиты должно быть правильно надето. Маска, отметили испанские врачи, затрудняет дыхание и создаёт «ложное ощущение безопасности», вследствие чего люди будут чаще трогать своё лицо, снимая маску,
По информации на сегодняшний день, в Испании коронавирусом заразились 227,5 тысячи человек, 26,7 тысячи пациентов скончались.
Как ранее писалNEWS.ru, в Испании за минувшие сутки умерли 123 человека с COVID-19.
По данным испанского Минздрава, это самый низкий показатель за последние восемь недель. Наибольшее число погибших было установлено 1 апреля — 950.
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