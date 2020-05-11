Врачи в Испании выступили с критикой раздачи медицинских масок населению

https://static.news.ru/photo/96afb858-938d-11ea-aca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fer CapdeN Arroyo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Мадрида с 11 мая начали реализовывать инициативу по раздаче медицинских масок KN95 со степенью защиты FFP2. С указанного дня получить средство индивидуальной защиты сможет любой житель испанской столицы.

Данное решение не всеми было воспринято позитивно. В частности, испанские врачи считают, что раздача масок среди всего населения является неверной инициативой. По мнению докторов нескольких столичных больниц, членов Мадридского общества профилактической медицины и Испанского общества профилактической медицины данная мера не только не подтверждена научными доказательствами. Раздача масок может запутать население, она не будет способствовать контролю за заболеванием, а также может вновь поставить под угрозу безопасность и здоровье медицинского персонала.

Также врачи напомнили, что средство защиты должно быть правильно надето. Маска, отметили испанские врачи, затрудняет дыхание и создаёт «ложное ощущение безопасности», вследствие чего люди будут чаще трогать своё лицо, снимая маску, передаёт РИА Новости.

По информации на сегодняшний день, в Испании коронавирусом заразились 227,5 тысячи человек, 26,7 тысячи пациентов скончались.

Как ранее писалNEWS.ru, в Испании за минувшие сутки умерли 123 человека с COVID-19.

По данным испанского Минздрава, это самый низкий показатель за последние восемь недель. Наибольшее число погибших было установлено 1 апреля — 950.