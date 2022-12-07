Возлюбленная 71-летнего принца: что известно о задержанной в ФРГ россиянке Власти Германии объявили о раскрытии крупнейшего заговора: экстремисты планировали «захватить бундестаг, взять заложников и свергнуть правительство»

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Сенсацией дня в Германии стала новость о раскрытом антиправительственном заговоре в среде рейсбюргеров. Это ультраправые анархисты, которые не признают границ и законов современной Германии. В Генпрокуратуре ФРГ рассказали о беспрецедентном рейде против экстремистов, в котором участвовали три тысячи полицейских и спецназовцев по всей стране. Задержаны 25 человек. Якобы они готовили штурм рейхстага, захват депутатов в заложники, уличные беспорядки и госпереворот. В их числе оказалась некая «россиянка Виталия Б.», которую СМИ называют возлюбленной 71-летнего принца Генриха XIII Ройсса — главаря банды. Пишут, что именно его собирались поставить во главе страны вместо канцлера Шольца. Подробности этого громкого, но туманного дела — в материале NEWS.ru.

«Беспрецедентный рейд»

В ходе общенациональных рейдов следователи раскрыли заговор в среде «граждан рейха». Сообщается, что правые экстремисты планировали насильственный переворот в Германии и рассматривали возможность захватить в заложники депутатов бундестага, — пишет со ссылкой на следствие Der Spiegel.

Рейды проходили по приказу Генеральной прокуратуры и федерального ведомства криминальной полиции (BKA). В свою очередь им материалы дела передала немецкая контрразведка — ведомство по защите конституции.

С раннего утра 7 декабря три тысячи полицейских и спецназовцев, в том числе из антитеррористического подразделения GSG9, обыскали более 130 домов, квартир, офисов, складов и военных казарм по всей Германии. Под «зачистку» попала даже штаб-квартира элитного спецназа KSK, который базируется в городе Кальв на территории средневекового замка графа Цеппелина. Поиски улик велись в 11 из 16 федеральных земель — прежде всего в Баден-Вюртемберге, Гессене, Баварии, Саксонии и Тюрингии. Кроме того, «оперативники работали в Австрии и Италии».

Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press Рейды прошли в 11 немецких землях

По делу проходят 52 предполагаемых члена подполья, из них под стражу взяли пока 25 человек — мужчин и женщин.

Это одно из крупнейших контртеррористических расследований за последние годы. Оно отличается от аналогичных дел не только масштабами и разветвленной структурой с множеством ячеек, но и составом обвиняемых. По данным следствия, заговорщики были связаны с Генрихом XIII — принцем из древней княжеской династии Ройссов, — утверждает Der Spiegel.

Принц, парашютист и судья-стрелок

Ранее СМИ писали, что 71-летний принц из Тюрингии связался с конспирологами всех мастей, ковид-диссидентами и, очевидно, «был завербован рейхсбюргерами». Эти люди держат за пазухой аусвайсы Германской империи 1871 года, отказываются платить налоги и штрафы и вообще готовятся к концу света. В последние годы их среда заметно радикализовалась, в нее влились полицейские, спецназовцы и военные, часто разделяющие правую и даже ультраправую идеологию.

Фото: Worldwebforum Скандальный принц Генрих XIII собирался стать главой Германии, утверждают следователи

Спецслужбы ФРГ установили за ними наблюдение — как и лично за Генрихом XIII, который известен скандальным поведением (однажды он избил репортера с камерой). Недаром дом Ройссов открестился от буйного родственника.

По данным следствия, именно Генрих XIII выступает главарем предполагаемой террористической организации. Судя по всему, у нее были далекоидущие планы. Принца уже выбрали в качестве возможного нового главы государства, и к нему был прикреплен личный референт. На один из высших постов в «альтернативном кабинете» претендовал и экс-командир 251-го парашютно-десантного батальона бундесвера старший лейтенант в отставке 69-летний Рюдигер фон П. Собственно, он стоял у истоков основания KSK в 1996 году, — выяснило издание.

По его данным, «господина фон П. подозревали в нелегальном приобретении оружия из арсеналов бывшей Национальной народной армии ГДР».

Пост министра юстиции предполагалось отдать экс-депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» 58-летней Биргит Мальзак-Винкеманн. Она состоит в рядах АдГ с 2013 года, а в федеральном парламенте заседала вплоть до 2021 года.

Недавно она попала в заголовки газет из-за решения правового управления Берлина запретить госпоже Мальзак-Винкеманн заседать в столичном земельном суде. Однако она оспорила запрет и по-прежнему работает судьей. Точнее, работала до тех пор, пока 7 декабря вооруженные спецназовцы в капюшонах не окружили ее дом на берегу озера Ванзее под Берлином. Женщину взяли под стражу, а ее адвокат отказался от комментариев немецким СМИ.

Мальзак-Винкеманн, за которой в течение нескольких месяцев наблюдали спецслужбы, считается сторонницей теорий заговора с уклоном в идеологию QAnon — американских конспирологов, которые участвовали в призывах к штурму Капитолия после поражения Трампа в январе 2021 года. По данным следствия, в кругу заговорщиков депутат настаивала на том, чтобы как можно скорее перейти к активным действиям, — утверждает Der Spiegel.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Экс-депутат Биргит Мальзак-Винкеманн была арестована прямо в своем доме

А газета Die Zeit называет экс-депутата мастером по спортивной стрельбе, которая легально владеет оружием. Кроме того, она хорошо знает внутреннее расположение кабинетов и залов бундестага, что, по версии следствия, могло пригодиться экстремистам при захвате заложников. Оружием владели и многие другие члены подполья — особенно те, что служили в рядах бундесвера и полиции.

Операция «шок и трепет»

Группа планировала создать теневую армию, что-то вроде ополчения, для воплощения своих планов по свержению власти. Эти так называемые роты внутренней безопасности планировалось внедрить по всей Германии. Члены группировки неоднократно пытались получить оружие и снаряжение самыми разными способами. Проводились тренировки по стрельбе, — ссылается Die Zeit на следователей.

Впрочем, в группу входили не только военные, но и гражданские люди — например, «врач-терапевт и пилот с докторской степенью». Несколько подозреваемых активно выступали на «антиковидных» демонстрациях.

Среди участников подполья, по-видимому, оставались большие разногласия относительно дня икс, когда следует переходить к «решительным действиям». Одни считали самым подходящим день смерти британской королевы, другие предлагали дождаться стихийного бедствия и воспользоваться всеобщей сумятицей.

Конспиративная структура делилась на политическое крыло под названием «Совет» и на военное крыло. Его целью был вооруженный переворот. Отдельные заговорщики планировали штурм бундестага и захват заложников среди депутатов. Планировалось также устроить блэкаут, чтобы побудить население присоединиться к восстанию. Осенью группа мятежников хотела посетить здание рейхстага как раз с целью шпионажа. Но экскурсия сорвалась, — утверждает Der Spiegel.

Фото: Piero Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press В полицейской операции участвовали 3000 оперативников

В последние недели в подполье «все громче раздавались призывы как можно скорее нанести решительный удар». Группа даже закупила спутниковые телефоны для обеспечения безопасной связи в случае сбоя сотовой сети. По данным Die Zeit, планировались и аресты немецких политиков.

По-видимому, мужчины и женщины из рейхсбюргеров предполагали, что в Германии вспыхнут беспорядки. По их расчетам, часть сил безопасности проявила бы солидарность с террористической группой, — уточняет газета. — Подпольщики связаны глубоким неприятием государственных институтов и демократии в Германии, поэтому они планировали насильственно изменить систему. Генпрокуратуре еще предстоит выяснить, идет ли речь о подготовке госизмены.

И снова «русский след»?

Органы безопасности проверяют связи подполья с Россией, — отмечает Spiegel online.

Эти возможные «связи» описаны весьма туманно. Известно лишь, что среди арестованных — некая Виталия Б. Ее называют россиянкой, однако неясно, идет ли речь о российском гражданстве или только о происхождении.

Сообщается, что ей 39 лет. Как долго Виталия живет в Германии и чем там занимается — загадка. Однако Die Zeit называет женщину «спутницей жизни» принца Генриха XIII, который планировал в будущем «начать внешнеполитические переговоры с Россией».

Через Виталию принц уже вышел на контакт с российскими органами. Однако у следствия не нашлось никаких доказательств, что эти российские органы как-то ответили на предложения Генриха XIII, — сообщает Die Zeit.

Между тем в посольстве РФ в Берлине рассказали NEWS.ru, что готовят обращение в Генпрокуратуру ФРГ за разъяснениями.

Фото: Gregor Bauernfeind/dpa/Global Look Press Задержанная россиянка пока не обращалась в посольство РФ в Берлине

К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела. Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего. В случае поступления обращений от российской гражданки окажем ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий, — заявил NEWS.ru пресс-секретарь немецкого посольства Илья Рожков.

При этом в дипмиссии отметили, что не готовы комментировать разные версии, которые выдвигаются сейчас в немецких СМИ.