Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях Украины

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В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога, главы регионов Виталий Ким и Андрей Райкович в своих Telegram-каналах. Тем временем, «Страна.ua» сообщает о взрывах в Николаеве.

Сообщают о взрывах в Николаеве, — говорится в Telegram-канале издания.

Новые взрывы прогремели и в Харькове. Ранним утром 21 октября местные власти уже сообщали об ударах по городу. В частности, по словам мэра Игоря Терехова, зафиксированы попадания по административно-производственному зданию.

В этот же день СМИ сообщили о нескольких взрывах в Запорожье. Информацию об этом подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Старух.

Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения объектов, генерирующих электричество в центральных областях страны ввели временное ограничение на потребление электричества. Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей призвали срочно сократить потребление энергии.