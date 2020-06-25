ВОЗ: в 11 странах ЕС идёт «возрождение» COVID-19

https://static.news.ru/photo/efd50392-b706-11ea-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Kirchner/Global Look Press

Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом в 30 странах Евросоюза, заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

30 стран столкнулись с увеличением числа выявленных случаев коронавируса в последние две недели. В 11 из этих стран ускорение темпов распространения инфекции привело к возрождению болезни, — подчеркнул Клюге.

По его словам, системы здравоохранения снова могут оказаться на краю пропасти, если на это не отреагировать. Но при этом он не стал называть страны, о которых идёт речь. По данным AFP, к ним может относиться Германия. Там в конце мая ежедневно фиксировалось около 200–300 новых случаев заболевания.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло более 9,4 млн человек. Умерли 482 тысячи, более 4,7 млн выздоровели. На первом месте по числу заболевших США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631, Россия занимает третью строчку.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, говоря о ситуации с COVID-19 в РФ, отметила, что инфекция идёт на спад. При этом она подчеркнула, что в сложившейся ситуации можно вводить карантин или изоляцию для очень небольших районов или групп людей. «Полномасштабные ограничения» больше не нужны.

Как писал NEWS.ru, российские специалисты работают над созданием прививки от COVID-19. Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек.

К испытаниям вакцины от коронавируса также приступили в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек.