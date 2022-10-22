«Вопрос нескольких дней»: Украина запросила боеприпасы для IRIS-T Премьер-министр Украины Шмыгаль запросил боеприпасы для IRIS-T

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что недавно прибывшая немецкая зенитно-ракетная установка IRIS-T успешно применяется в боях, и она уже «спасла огромное количество жизней». В беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что Украина продолжает с нетерпением ждать новых боеприпасов, поскольку с первой партии осталось буквально на несколько дней.

IRIS-T уже спасла огромное количество жизней. Украина с нетерпением ждет новых боеприпасов, которые нужны «сейчас. Это буквально вопрос нескольких дней, — сказал Шмыгаль.

Помимо этого он попросил у властей Германии глушилки для отражения атак беспилотников. Как утверждает глава украинского правительства, «Россия каждый день использует около двадцати-тридцати иранских беспилотников-камикадзе». Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.

11 октября Германия направила Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача боевой техники состоялась вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре такие системы.

Между тем Financial Times сообщила, что бюджет Евросоюза, рассчитанный на семь лет, сильно истощается из-за активной помощи Украине. Отмечается, что еврочиновники хотят скорректировать финансовый план ЕС, но такие действия потребуют единодушного согласия всех государств-членов, что может привести к очередным трудностям в совместном принятии решений в ЕС.