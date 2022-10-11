Spiegel: Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T

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Германия передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщает Der Spiegel. По данным издания, передача боевой техники состоялась 11 октября вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре таких системы.

Отмечается, что остальные три комплекса ВСУ получат только в следующем году. Точные сроки не называются, поскольку, по сведениям издания, предназначенные для передачи Украине системы ПВО еще не изготовлены.

В публикации отмечается, что IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии. Комплекс состоит из трех частей — пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радиолокационной и командирской машин. Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Ранее зарубежные СМИ указывали, что нехватка систем ПВО является слабым местом в обороне ВСУ. Украинская армия, не имея достаточного количества таких комплексов, не может защитить всю территорию страны от прилетающих с разных направлений ракет. К тому же часть систем ПВО, имеющихся на вооружении ВСУ, переброшена на передовую. Помимо Германии, снабдить Киев таким оружием обещали США.