FT: бюджет ЕС стремительно истощается из-за кризиса и поддержки Украины

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бюджет Евросоюза, рассчитанный на семь лет, сильно истощается из-за активной помощи Украине, пишет Financial Times. Отмечается, что еврочиновники хотят скорректировать финансовый план ЕС, но такие действия потребуют единодушного согласия всех государств-членов, что может привести к очередным трудностям в совестном принятии решений в ЕС.

Утечка ресурсов ЕС происходит в том числе из-за боевых действий на Украине и связанного с ними кризиса с беженцами, — говорится в публикации.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ «до Луны». Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение».

Издание Global Times отмечает, что страны Евросоюза готовятся к суровой зиме: на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на «Северных потоках» энергетический кризис будет только усугубляться. При этом США стремятся еще больше ослабить европейскую экономику, манипулируя ценами на энергоносители.