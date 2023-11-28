Военный эксперт усмотрел руку Зеленского в отравлении жены Буданова Военэксперт Никулин: отравление жены Буданова может быть выгодно Зеленскому

Фото: vk.com/marry_black

Марианна Буданова

Отравление жены начальника главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова может быть выгодно самому президенту страны Владимиру Зеленскому, считает военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. По его словам, сейчас на Украине идет подковерная борьба, где все средства хороши. Поэтому, предполагает он, вряд ли Марианна что-то съела случайно.

[Отравление] может быть выгодно самому Зеленскому, потому что Буданов и Залужный на другой стороне. Зеленский и Ермак — ставленники британцев, а Буданов и Залужный — ставленники американцев. Вот между этими двумя группировками и происходит борьба. Это подковерная борьба, и вряд ли она случайно что-то съела. Внутри этой борьбы все средства хороши, — говорит эксперт.

О том, что у жены Буданова диагностировали отравление тяжелыми металлами ранее сообщили украинские СМИ. Ее госпитализировали. Отмечается, что эти вещества никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

Также сообщалось, что вместе с ней отправились и некоторые из ее подчиненных, скорее всего через еду. Позже со ссылкой на источники украинские СМИ написали, что у самого Буданова отравление не установлено.