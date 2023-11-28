На Украине сообщили об отравлении супруги главы ГУР Буданова «Бабель.ua»: супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами

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Марианна Буданова

Жену начальника главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова Марианну отравили, сообщает издание «Бабель.ua». По данным издания, у Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами и госпитализировали.

Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека, — сообщил изданию источник.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков до этого отмечал, что на Украине возрос риск нового государственного переворота из-за действий президента Владимира Зеленского. По его мнению, реальную угрозу для украинского лидера представляет начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Зеленского вскоре могут сместить. По словам политика, США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место украинского президента. Экс-премьер отметил, что Белый дом рассматривает разные способы смены власти на Украине, однако выборы остаются приоритетным путем. Азаров объяснил, что с точки зрения США это самый достойный вариант смены президентов. Но, продолжил экс-премьер, переворот тоже возможен, и осуществлять его будут силы, подконтрольные Вашингтону.