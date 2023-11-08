В Совете Федерации назвали реального соперника Зеленского на Украине Сенатор Цеков: глава ГУР Буданов представляет реальную угрозу для Зеленского

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

На Украине возрос риск нового государственного переворота из-за действий президента Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, реальную угрозу для украинского лидера представляет начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Военные недовольны Зеленским, это очевидно. Подобные заявления поступают как от рядовых военнослужащих, так и от офицеров, которые находятся на передовой. Мы также видим заявления действующих генералов, которые критикуют действия президента Украины. Глава ГУР Буданов производит впечатление человека очень нервного, а также очень амбициозного. От него действительно можно ожидать действий, направленных против Зеленского, — допустил Цеков.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Зеленского вскоре могут сместить. По словам политика, США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место украинского президента. Экс-премьер отметил, что Белый дом рассматривает разные способы смены власти на Украине, однако выборы остаются приоритетным путем. Азаров объяснил, что, с точки зрения США, это самый достойный вариант смены президентов. Но, продолжил экс-премьер, переворот тоже возможен и осуществлять его будут силы, подконтрольные Вашингтону.