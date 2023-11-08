США ищут «легитимный» способ избавиться от Зеленского Азаров: США рассматривают варианты «легитимно» убрать Зеленского

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место президента Украины Владимира Зеленского, заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, если Вашингтону будут нужны выборы на Украине — они обязательно состоятся.

Если американцы решат, что надо провести выборы [на Украине], то они будут проведены. Если они подберут достойного с их точки зрения кандидата, который сможет заменить Зеленского, то выборы будут проведены. <...> Зеленского будут держать до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и не найдут достойный метод его устранения: либо через «майдан», который будет предшествовать перевороту, либо через выборы, — сказал Азаров.

Политик отметил, что Белый дом рассматривает разные способы смены власти на Украине, однако выборы остаются приоритетным путем. Азаров объяснил, что с точки зрения США это самый достойный вариант смены президентов. Но, продолжил экс-премьер, переворот тоже возможен и осуществлять его будут силы, подконтрольные Вашингтону.

Ранее украинский политолог и историк Владимир Скачко допустил, что если Зеленский отменил выборы без согласования со странами Запада, то его могут наказать — сместить силовым методом, а возможно, застрелить во время переворота. Эксперт добавил, что даже если Зеленский уйдет с поста мирным путем, он все равно понесет наказание за преступления, которые сотворил. По его словам, украинский лидер вверг страну в гражданскую войну, в боевые действия с Россией, а также превратил ее в плацдарм, который совершал преступления против человечности на территории собственного государства.