Военный эксперт оценил преимущества РФ от размещения военной базы в Сербии Военный эксперт Юлин: военная база в Сербии нужна РФ для решения разведывательных задач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас сложно оценить, какие именно преимущества даст создание военной базы в Сербии, так как она будет полностью территориально отрезана от России, отметил военный эксперт, историк Борис Юлин. Единственная возможная цель ее размещения — разведывательные задачи и наблюдение за окружающим пространством, добавил он в беседе с Lenta.ru.

Не очень понятно, какие именно преимущества даст создание военной базы в Сербии. Дело в том, что базы размещаются вблизи зон возможных боевых действий. Но в Сербии территориально она будет полностью отрезана от России и окружена со всех сторон странами ЕС и отчасти странами НАТО. Непонятно, как в таком случае можно сосредотачивать силы и обеспечивать базу, — пояснил эксперт.

Юлин считает, что Евросоюз может начать воспринимать Сербию, как возможный источник угрозы, если произойдет конфликт. Это повлечет негативные последствия для страны, заключил историк.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что в Сербии будет размещена российская военная база. По его словам, это решение является «суверенным делом самой страны, плюс это вопрос интересов России». Представитель России подчеркнул, что Сербией начинают считаться другие страны, так как положение республики в военно-техническом плане оказалось гораздо сильнее, чем они предполагали.