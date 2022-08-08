В Сербии сообщили о появлении российской военной базы Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко сообщил о размещении российской военной базы в Сербии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил о размещении в Сербии российской военной базы, передает SM.News. Он подчеркнул, что такое решение является «суверенным делом самой страны, плюс это вопрос интересов России». По его словам, положение республики в Балканском регионе в военно-техническом плане гораздо сильнее, чем кажется, и с Сербией начинают считаться.

Продолжается военно-техническое сотрудничество, в результате которого создаются благоприятные условия для качества того, что поставляется, — сказал Боцан-Харченко.

Также он отметил, что Россия и Сербия продолжают взаимовыгодные отношения в экономическом плане.

31 июля усилилась напряженность между Белградом и Пришитной. В северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Конфликт начался на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.

В тот день местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Очевидцы на месте событий сообщали о звуках стрельбы из огнестрельного оружия.

Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.