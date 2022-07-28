Военкор Еремин сообщил о начале штурма авдеевского укрепрайона

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции

ВС РФ совместно с подразделениями пехотинцев ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ в районе Авдеевки, заявил военкор «Известий» Семен Еремин. По информации издания, наступление солдат пехоты проходит при «синхронной» огневой поддержке донецких артиллеристов и ВКС России. Уточняется, что войска пытаются прорваться к тем позициям, из которых украинская армия обстреливала Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Я так понимаю, какой-то из наших доблестных полков штурмует что-то. Работаем, братья, — заявил военнослужащий ДНР.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о ходе ведения спецоперации и назвал главные цели российских ВС на Украине. Эксперт указал в списке текущих задач России и ее союзников ликвидацию отрядов ВСУ в Авдеевке. По его словам, уничтожить подразделения ВСУ в данном районе нужно для того, чтобы не оставлять этот «мощный украинский плацдарм» в тылу и двигаться дальше.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России продолжат наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что военные также могут двинуться в сторону Авдеевки и Марьинки, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.