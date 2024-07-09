Военэксперт раскрыл «лихую и рискованную» тактику российской пехоты на СВО Военэксперт Дандыкин: российская пехота на СВО использует противотанковые мины

Фото: МО РФ

Российская пехота в зоне специальной военной операции на Украине может применять «лихую и рискованную» тактику, которая известна еще со времен Великой Отечественной войны, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет о том, что бойцы бросают мины под танки. Он считает, что это оправданная тактика, когда другими способами ликвидировать противника не получается, даже с использованием гранат.

Опасная, но известная тактика еще со времен Великой Отечественной войны, когда советские бойцы бросали мины под танки. Несомненно, это риск, нужно все выверить, рассчитать, подготовиться, бойцы ВСУ могут и заметить. Это оправдано, когда другими способами ликвидировать противника не получается, даже гранатами или АГС, — заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что в противотанковой мине достаточно много взрывчатки и ударная волна в закрытом помещении разрывает все вокруг. По его словам, она детонирует за считаные секунды. Дандыкин предположил, что предварительно убирают пулеметчика или снайпера, которые контролируют позиции ВСУ. Он также заявил, что сейчас контактные и жесткие бои идут в районе Волчанска и Часова Яра.

Ранее сообщалось, что удары российской авиации с использованием планирующих бомб уничтожили позиции ВСУ в районе Новый в городе Часов Яр и сделали их непригодными для обороны. По информации 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии, бойцы были вынуждены отступить из этой части населенного пункта.