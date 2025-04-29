Военэксперт объяснил, как пилот F-16 перепутал украинский Су-27 с «Геранью» Военэксперт Дандыкин: спутавший Су-27 с «Геранью» пилот F-16 был плохо обучен

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Пилот F-16, спутавший украинский истребитель Су-27 с российским беспилотником «Герань», был недостаточно хорошо обучен, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что подобные случаи могут происходить в условиях массового использования авиации разных типов. По его словам, Украина применяет советские самолеты, а также технику НАТО, что увеличивает риски ошибок идентификации в боевых условиях и дружественного огня.

Российский БПЛА «Герань» и Су-27 — разные ипостаси, разные цели. Их перепутать невозможно. Если это был F-16, значит пилот был недостаточно хорошо обучен. Хотя «Герани» есть реактивные. У страха глаза велики, раз пилот F-16 принял Су-27 за БПЛА. Это дружественный огонь, такое может быть, когда массово самолеты одновременно летают. И советские, а у Украины других нет, и натовские, — пояснил Дандыкин.

Ранее появилась информация, что экипаж F-16 Вооруженных сил Украины сбил свой же истребитель Су-27. Инцидент произошел в Черкасской области. Пилот сбитого самолета выжил, он катапультировался.

До этого в воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские войска потеряли истребитель Су-27 во время работы по дронам в зоне конфликта. Там отметили, что пилот выжил — он своевременно катапультировался.