Во Франции признали провал антироссийской политики Запада Le Monde: российская экономика оказалась куда более стойкой, чем предполагали на Западе

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

России удалось выстоять под рекордным количеством санкций, пишет журналист Жан-Мишель Беза в материале для издания Le Monde. По его мнению, Москва оказалась гораздо более стойкой, чем ожидали на Западе.

Международный валютный фонд преподнес в конце января сюрприз, поставив диагноз, разочаровывающий жителей Запада: рецессия в России ограничилась 2,2% в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5%, — написал журналист.

Многие факторы объясняют очевидную прочность российской экономики. В первую очередь, речь идет о политике Центробанка, которому удалось стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, пишет Le Monde.

Обозреватель польского издания Анджей Щесняк ранее заявил, что Запад проиграл экономическую схватку с Россией. По его словам, Москва выдержала беспрецедентный удар. По его подсчетам, общее число рестрикций достигло 13,7 тысячи — на все другие страны мира вместе взятые налагалось меньше ограничений, уточнил он.

Ранее западные СМИ выразили удивление устойчивостью российской экономики. Они отметили, что вопреки многочисленным санкциям она в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года. При этом многим европейским странам с трудом удалось снизить свою энергозависимость от российских углеводородов.