Власти Кривого Рога сообщили о взрывах в городе Вилкул: взрыв прогремел в Кривом Роге

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Подробности случившегося не приводятся.

Насчет взрыва. Без деталей, но все нормально, — написал Вилкул.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вечером 26 февраля воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее взрывы прогремели в центре подконтрольного Украине Херсона, об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. Он призвал местных жителей не находиться на открытом воздухе.

В ночь на 26 февраля две серии взрывов были зафиксированы в Харькове, заявлял мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными. Отмечалось, что взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, издание «Общественное» информировало, что взрывы были зафиксированы в пригороде Днепра. Подробности случившегося не уточнялись.