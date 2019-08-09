https://static.news.ru/photo/b7a570d0-bcf5-11e9-82e0-fa163e074e61_660.jpg Церковь Святого Николая в Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, которую недополучила страна из-за сокращения потока российских туристов.

По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, — цитирует Бахтадзе пресс-служба правительства Грузии.

По словам премьера, власти страны предпримут необходимые шаги, чтобы вернуть упущенную в туристическом секторе динамику.

Как ранее писал News.ru, число приехавших из России в Грузию в июле сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, приблизительно до 159 тысяч человек. При этом количество туристических визитов из РФ уменьшилось на 14%. Такие данные приводят в Национальной администрации туризма.

Межгосударственная обстановка накалилась 20 июня, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире позволил себе нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили. В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако российский лидер заявил, что это чрезмерная реакция.