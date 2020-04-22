Власти Греции предложили ввести «паспорта здоровья» для туристов

Министерство туризма Греции проводит консультации с Евросоюзом по вопросу организации безопасного въезда и выезда путешественников. Афины предлагают ввести своеобразные «паспорта здоровья» — сертификаты о прохождении теста на коронавирус.
Об этом
Теохарис заявил, что туристический сезон в 2020 году в Греции продлится три месяца — с июля по сентябрь. Министр не исключил, что сезон продлят на октябрь и ноябрь.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Турции могут ввести сертификаты безопасности для объектов туристической отрасли, чтобы провести туристический сезон и избежать распространения коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен