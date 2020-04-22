Власти Греции предложили ввести «паспорта здоровья» для туристов

https://static.news.ru/photo/5a0dca02-84b5-11ea-8765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство туризма Греции проводит консультации с Евросоюзом по вопросу организации безопасного въезда и выезда путешественников. Афины предлагают ввести своеобразные «паспорта здоровья» — сертификаты о прохождении теста на коронавирус.

Об этом сообщает издание Greek City Times. Греческий министр туризма Харис Теохарис пояснил, что «паспорт здоровья» подразумевает сдачу анализов на COVID-19 в месте, откуда приезжают отдыхающие. Так, если Грецию вознамерится посетить турист из Германии, тестирование ему надо будет пройти в ФРГ перед поездкой.

Теохарис заявил, что туристический сезон в 2020 году в Греции продлится три месяца — с июля по сентябрь. Министр не исключил, что сезон продлят на октябрь и ноябрь.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Турции могут ввести сертификаты безопасности для объектов туристической отрасли, чтобы провести туристический сезон и избежать распространения коронавируса.