https://static.news.ru/photo/4857d43a-4345-11ea-808c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Hauser/imageBROKER.com/Global Look Press

Греция хочет установить плавающий барьер в Эгейском море для отпугивания беженцев, приплывающих в страну из Турции.

Несмотря на то, что количество мигрантов за последнее время резко сократилось, лагеря для нелегалов на греческих островах всё ещё переполнены, отмечает Reuters.

Забор протяжённостью около 2,7 км, который напоминает сеть, планируют разместить в водах близ острова Лесбос. Он будет находиться на высоте 50 см над уровнем моря. Чтобы барьер был виден в ночное время, на него поместят специальные огни.

В конце 2019 года правительство Греции приняло решение закрыть три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят на центры, в которых будут размещать ожидающих депортации людей, писал NEWS.ru.