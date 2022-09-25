Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Херсон. Гостиница, частично разрушенная в результате ракетного обстрела ВСУ

Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона. Там отметили, что ответственность за него несет руководство Украины. Предполагается, что удар нанесли из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, — говорится в сообщении.

В ВГА отметили, что гостиница не использовалась в военных целях. Власти подчеркнули, что там находились журналисты и обслуживающий персонал — «мирные и безоружные люди».

Журналист RT сообщил, что крики о помощи были слышны из-под завалов гостиницы. Съемочная группа помогала вытаскивать пострадавших из-под обломков.

В настоящее время, уточнили в ВГА, продолжаются спасательные работы по ликвидации последствий ракетного удара. Экстренные службы разбирают завалы и ищут пострадавших.

По предварительным данным, в результате удара два человека погибли. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения Херсона, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что при обстреле гостиницы погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Информацию о его смерти подтвердил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.