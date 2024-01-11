Верховная рада отправила на доработку законопроект о мобилизации на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада Украины вернула правительству законопроект о мобилизации для доработки, сообщил в Telegram-канале глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Соответствующее решение было принято по итогам закрытого совещания парламента с военным командованием.

По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах, — написал Арахамия.

Он отметил, что все политические силы в парламенте понимают необходимость мобилизации и готовы идти навстречу запросам командования ВСУ. Однако законопроект в нынешнем виде не может получить поддержку депутатов, поскольку ряд его положений нарушает права человека. Кроме того, у парламентариев есть претензии к некоторым формулировкам.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала новую версию законопроекта о мобилизации, заявив, что она хуже предыдущей. По ее словам, документ подразумевает серьезные коррупционные риски. Кроме того, отметила политик, в проекте часть норм вообще не касаются темы призыва на воинскую службу, но подразумевают вмешательство в личную жизнь потенциального мобилизованного. До этого коллега Фединой Ирина Фриз отмечала, что законопроект содержит нормы, противоречащие украинской конституции.