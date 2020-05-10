Великобритания создала шкалу коронавирусной опасности

Британские власти начнут использовать шкалу коронавирусной опасности для предупреждения жителей о ситуации с COVID-19 в разных частях страны. Соединённого Королевство готовится ослабить карантин.
По словам министра по делам регионов и местного самоуправления Роберта Дженрика, систему ранжирования угрозы создали по аналогии со шкалой террористической опасности.
Сейчас мы находимся на четвёртом из пяти уровней шкалы и стремимся как можно скорее снизить уровень угрозы до третьего. По мере снижения будут открываться возможности для восстановления нормальной работы экономики и привычного хода нашей жизни, — цитирует Дженрика ТАСС.
По информации агентства, вечером 10 мая премьер-министр Борис Джонсон официально представит шкалу, а также объявит о смягчении режима изоляции с 11 мая.
Как писал NEWS.ru, Великобритания приблизилась по количеству заражённых к Италии — в стране более 216,5 тысячи инфицированных, и это число ежедневно увеличивается на три-пять тысяч пациентов. В России коронавирус выявили почти у 199 тысяч жителей.