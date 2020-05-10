Великобритания создала шкалу коронавирусной опасности

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Двое сербских депутатов вышли на голодовку у здания парламента в центре Белграда. Они обвиняют власти страны в нарушении конституции и предательстве национальных интересов.

В акции участвуют независимый депутат Миладин Шеварлич и лидер оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович. Они настаивают на сохранении в составе Сербии Косово и Метохии, а также выступают за перенос парламентских...