Европа

Великобритания создала шкалу коронавирусной опасности

18:02, 10 мая 2020
Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские власти начнут использовать шкалу коронавирусной опасности для предупреждения жителей о ситуации с COVID-19 в разных частях страны. Соединённого Королевство готовится ослабить карантин.

По словам министра по делам регионов и местного самоуправления Роберта Дженрика, систему ранжирования угрозы создали по аналогии со шкалой террористической опасности.

Сейчас мы находимся на четвёртом из пяти уровней шкалы и стремимся как можно скорее снизить уровень угрозы до третьего. По мере снижения будут открываться возможности для восстановления нормальной работы экономики и привычного хода нашей жизни, — цитирует Дженрика ТАСС.

По информации агентства, вечером 10 мая премьер-министр Борис Джонсон официально представит шкалу, а также объявит о смягчении режима изоляции с 11 мая.

Как писал NEWS.ru, Великобритания приблизилась по количеству заражённых к Италии — в стране более 216,5 тысячи инфицированных, и это число ежедневно увеличивается на три-пять тысяч пациентов. В России коронавирус выявили почти у 199 тысяч жителей.

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