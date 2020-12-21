В Вене задержали ещё двоих подозреваемых в причастности к теракту в ноябре

https://static.news.ru/photo/20789b74-42aa-11eb-95ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider /Global Look Press

Австрийские силовики задержали в Вене двоих человек, которых подозревают в причастности к теракту, произошедшему в столице страны 2 ноября.

Как сообщает Kronen Zeitung, одного из двоих подозреваемых — австрийца афганского происхождения — задержали в пятницу, 18 декабря, усилиями бойцов антитеррористического подразделения Cobra. Следы его ДНК были найдены на винтовке и патронах, принадлежавших ликвидированному террористу.

В воскресенье, 20 декабря, задержали второго подозреваемого, о его личности правоохранительные органы подробностей не раскрыли.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Изначально сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных, позже выяснилось, что стрелок действовал в одиночку. Злоумышленника ликвидировали при попытке задержания. Власти расценили произошедшее как теракт.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Как передавал NEWS.ru, после теракта власти Австрии объявили о закрытии мечетей, в которых пропагандируются идеи радикальных течений ислама.