В Великобритании очки Махатмы Ганди продали за £260 тысяч

https://static.news.ru/photo/b61061e0-e47b-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Махатма Ганди Фото: Scherl/Global Look Press

Очки индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди ушли с аукциона East Bristol Auctions в Великобритании за £260 тысяч, что в 17 раз превышает их начальную стоимость в £15 тысяч. Такой рост цены стал рекордом для аукционного дома.

Владелец оставил круглые очки с позолоченной оправой в почтовом ящике аукциона около месяца назад. Его дядя получил их лично от Ганди в период с 1910 по 1930 год, когда работал в Южной Африке. Мужчина не ожидал, что за очки заплатят такие большие деньги. Он думал, что лот никого не заинтересует, и предложил владельцам аукциона выкинуть очки, если они не подойдут, сообщает Sky News.

Ганди был одним из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. В своей борьбе он использовал методы ненасильственного сопротивления. Например, индийцы прибегали к бойкоту покупки британских товаров и посещения учреждений. Ганди имел огромное влияние на индусов и мусульман Индии и старался примирить эти враждующие группировки. Политик сумел лишь частично добиться своей цели, 30 января 1948 года он был убит индуистскими экстремистами.

NEWS.ru писал, что на аукционе в Техасе продали перчатку американского певца Майкла Джексона. Покупатель выложил за неё $104 тысячи. Певец выступал в этом предмете в первом сольном туре Bad Tour с 1987 по 1989 год.