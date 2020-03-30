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В Великобритании для борьбы с коронавирусом вернулись к работе около 20 тысяч бывших сотрудников национальной службы здравоохранения (NHS).

Они помогут своим коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, который в данный момент работает из дома. Глава британского правительства поблагодарил откликнувшихся бывших медиков и медработников.

Спасибо тем, кто возвращается в национальную службу здравоохранения в таких количествах. У нас возвращаются 20 тысяч сотрудников NHS: врачи и медсестры, — сказал он в обращении, опубликованном в его Twitter.

Джонсон также выразил благодарность всем британским медикам, фармацевтам и другим сотрудникам этой сферы. По его словам, сложившаяся ситуация с коронавирусом демонстрирует сплочённость британского сообщества, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что наследник британского престола принц Чарльз находится в добром здравии. По рекомендации специалистов после заражения коронавирусом сын королевы Елизаветы II провёл семь дней в самоизоляции.