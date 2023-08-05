В Варшаве заявили о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть в Польшу МВД Польши: бойцы ЧВК «Вагнер» пытались войти на польскую территорию из Белоруссии

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались зайти на территорию Польши из Белоруссии, польское руководство рассматривает различные ответные шаги, в том числе полное закрытие границы, рассказал CNN замглавы МВД Польши Павел Яблонский. По его словам, власти Польши убеждены в существовании реальной угрозы для государства со стороны Белоруссии.

Яблонский добавил, что Польша не исключает новых попыток пересечения границы, в том числе, и воздушного пространства. В связи с этим власти направляют к границе все больше войск, сколько военнослужащих сосредоточено в приграничном регионе, он не уточнил.

Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, наших граждан, включая полную изоляцию Белоруссию, включая полное закрытие границы, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, для этого они переоденутся в мигрантов и попытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на территории страны бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики.