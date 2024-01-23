В Варшаве объявили, чья ракета убила двух поляков в ноябре 2022 года RMF24: взорвавшийся в Польше в 2022 году снаряд был украинским

Фото: МО Украины

Взорвавшийся на территории Польши в 2022 году снаряд был выпущен из украинской системы ПВО, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на данные расследования. В результате инцидента, который произошел 15 ноября в окрестностях населенного пункта Пшеводув, погибло два местных жителя — 59-летний тракторист и 60-летний владелец местного магазина.

Результаты польского расследования показали, что это был снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России, — говорится в сообщении.

Как отмечает радиостанция, следствие закончено, учитывая отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Это не позволяет выяснить, кто конкретно отдавал приказы и виновен в гибели поляков.

Ранее Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинского продовольствия. Брюссель возьмет на себя контроль за притоком продукции, если это может снизить цены в Польше и соседних странах.

Комментируя данное событие, сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Польша никогда не полюбит Украину и готова поддерживать Киев только в борьбе с Россией. По мнению же экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева, поддержка собственных фермеров для Польши важнее, чем оказание помощи Украине. Сейчас экономика Украины полностью разрушена, поэтому данное решение не станет для страны катастрофическим, считает он.