«Польша никогда не полюбит»: сенатор о блокаде украинских товаров в ЕС Цеков: Польша готова поддерживать Украину только в борьбе с Россией

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередь на пункте пересечения границы для грузовых перевозок между Польшей и Украиной

Польша никогда не полюбит Украину и готова поддерживать Киев только в борьбе с Россией, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал уступки Польше, на которые пошел ЕС, в вопросе ограничения экспорта продукции с Украины.

Польша поддерживает Украину, но только в борьбе с Россией. Они поддерживают все антироссийское со стороны Украины. При этом никакой любви у поляков к Украине нет. Антиукраинские чувства у них не меньше, чем антироссийские, — заявил Цеков.

Он подчеркнул, что Украина восстановит дружеские отношения с Россией после разрешения конфликта, так как у нее нет другого пути. Что же касается Польши, то ее антиукраинские настроения проявляются в том числе в блокаде продовольствия из страны.

Это свидетельствует о том, что Польша не любит и никогда не полюбит Украину. Польша хотела бы забрать себе часть Украины, они об этом мечтают. Эти решения показывают, что Евросоюз не цельная структура, — сказал сенатор.

Цеков добавил, что для стран ЕС, которые «проявляют характер», делают исключения. Примером этому, считает он, послужила ситуация с Украиной. Аналогичные решения могут последовать в отношении Венгрии, Словакии и других государств, которые будут отстаивать свои интересы и свой суверенитет.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинского продовольствия. Уточняется, что Брюссель возьмет на себя контроль за притоком продукции, если это может снизить цены в Польше и соседних странах.