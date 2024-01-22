ЕС может ограничить приток украинской продукции в Польшу ЕС пошел на уступки Польше в ограничении экспорта продукции с Украины

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинского продовольствия, сообщает Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Брюссель возьмет на себя контроль за притоком продукции, если это может снизить цены в Польше и соседних странах.

Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискует привести к снижению цен в Польше и других соседних странах, — утверждается в материале издания.

Вице-президент ЕК добавил, что Брюссель оставляет за собой возможность блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен. Домбровскис подчеркнул, что также будет рассмотрен вопрос о предоставлении дополнительных гарантий Польше и другим странам — членам ЕС.

В ноябре 2023 года польские перевозчики, к которым позднее присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали от властей вернуть для украинских грузов систему разрешений. При этом они грозились ужесточить протесты в случае неудовлетворения условий. В какой-то момент очередь на польско-украинской границе увеличилась до 2500 грузовиков, ряд пунктов пропуска приостановил работу.