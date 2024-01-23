Экономист назвал причины «подлого» ограничения украинского экспорта в ЕС Экономист Разуваев: ЕС отказывается от украинской продукции из-за избирателей

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поддержка собственных фермеров для Польши важнее, чем оказание помощи Украине, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Так он прокомментировал новость о том, что Варшава добилась уступок от Евросоюза в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия. Сейчас экономика Украины полностью разрушена, поэтому данное решение не станет для страны катастрофическим, добавил эксперт.

Польша защищает своих фермеров и производителей, поэтому, с их точки зрения, «подлое» решение об ограничении украинского экспорта верное. Главное для страны — их избиратели. Это маловероятно, но, если Украина и вступит в Евросоюз, обычно всегда поддерживается позиция своих старых членов. Еще лет пять назад это было катастрофой для Украины. Однако сейчас их экономика полностью разрушена, они полностью зависят от внешних кредитов. Поэтому сейчас данное решение ЕС для них уже не так принципиально, — сказал Разуваев.

Экономист напомнил, что Европа оказывает Украине огромную финансовую помощь. Также продолжается прием тысяч беженцев.

Не стоит забывать, что Европе Украина и так в копеечку обходится. Речь идет не только о прямой, военной помощи, но и [о том, что в Европу прибывают] тысячи беженцев, — заключил Разуваев.

Ранее стало известно о том, что Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинского продовольствия. Отмечается, что Брюссель возьмет на себя контроль за притоком продукции, если это может снизить цены в Польше и соседних странах.

В ноябре 2023 года польские перевозчики, к которым позднее присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали от властей вернуть для украинских грузов систему разрешений. При этом они грозились ужесточить протесты в случае неудовлетворения условий. В какой-то момент очередь на польско-украинской границе увеличилась до 2500 грузовиков, ряд пунктов пропуска приостановил работу.