Названо число грузовиков, застрявших в очереди на украино-польской границе В очереди на границе Украины с Польшей застряли 2500 грузовиков

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередь из 2500 грузовиков образовалась на границе Украины и Польши, заявил телеканалу «Рада» представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, пункт пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП «Нижанковичи» приостановили работу.

По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысячи грузовых транспортных средств, — сказал Демченко.

Он уточнил, что 850 грузовиков застряли у КПП «Рава-Русская», 600 — у пунктов Краковец" и «Шегини», а 450 машин стоят у КПП «Ягодин». Демченко отметил, что некоторое число грузовых транспортных средств пересекает границу, но их мало.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

До этого экс-посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы.