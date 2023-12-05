Польские перевозчики грозятся ужесточить протесты на границе с Украиной

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские перевозчики, которые около месяца блокируют границу с Украиной, пригрозили ужесточить протесты, заявил представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский в эфире радиостанции RMF FM. Дальнобойщики требуют вернуть для грузов с Украины систему разрешений и дают своему правительству время до четверга, 7 декабря, чтобы решить вопрос.

Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даем время нашему правительству до четверга, затем мы ужесточаем протест, — сказал Борковский.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе образовалась очередь из 2500 грузовиков. По его словам, пункт пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП «Нижанковичи» приостановили работу.

До этого экс-посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы. Также Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, считает дипломат.