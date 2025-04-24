В Сумах боец ВСУ взял в заложники водителя и заставил его ехать в Киев

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На Украине в Сумской области военный ВСУ взял в заложники водителя и заставил его ехать в Киев, сообщает украинское издание «Страна.ua». Злоумышленник произвел в сторону заложника несколько выстрелов, потерпевший не пострадал.

Как рассказали авторы, инцидент произошел вечером 23 апреля. Менее чем через час местной полиции пришло сообщение об инциденте, после чего правоохранители выехали на место и остановили автомобиль. Задержание произошло на трассе Сумы — Киев, злоумышленником оказался 47-летний военнослужащий из Киевской области.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ целую неделю держал в заложниках семью в Новооленовке Донецкой Народной Республики. По словам одной из пострадавших, к ним в дом пришел украинский солдат с подвернутой ногой и сказал, что «отбился от стаи». Кроме того, один из членов семьи получил осколочные ранения после того, как солдат бросил к ним гранату.

До этого сообщалось, что украинский военный взял в заложники двух сослуживцев в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Он заставил их поехать к медикам, которых также взял в заложники. Боец ВСУ потребовал пересесть в другой транспорт, после чего велел ехать в Николаев. По дороге солдата задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.