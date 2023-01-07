В США рассказали о реальном отношении европейцев к конфликту на Украине Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: большинство европейцев не интересует конфликт на Украине

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Большинство европейцев не заинтересованы в украинском конфликте и не хотят иметь с ним ничего общего, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, лидеры ЕС это хорошо понимают, чем и объяснятся разница в размере финансовой и военной помощи, оказанной Киеву США и Евросоюзом.

Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно, — сказал Макгрегор.

Макгрегор предположил, что именно из-за реального отношения европейцев к Украине Вашингтон вынужден уговаривать страны Евросоюза увеличить помощь Киеву.

Ранее афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака заявил, что слова внука Шарля де Голля о заговоре Запада против Москвы показывают истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в вооруженный конфликт с Россией. Он добавил, что с помощью информационных агентств в ЕС и США продолжается продвижение антироссийской позиции.