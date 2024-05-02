В США рассказали, кто мог организовать бойню в Доме профсоюзов в Одессе Активист Ганьон: трагедию в Одессе в 2014 году могли спланировать СБУ, ЦРУ и MI6

Фото: Андрей Боровский/ТАСС

Бойня в Доме профсоюзов в Одессе 10 лет назад могла быть спланирована с участием специалистов ЦРУ, рассказал РИА Новости антивоенный активист из США и координатор Глобальной сети против ядерной энергии в космосе и оружия Брюс Ганьон. Он назвал события 2 мая 2014 года хорошо спланированными.

Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и [Служба безопасности Украины] СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6, — заявил Ганьон.

Он допустил, что в планировании атаки принимали участие и другие организации из США. По его словам, исполнители были хорошо подготовлены, а правоохранительные органы практически не предпринимали попыток остановить их. Ганьон назвал очевидным то, что решения на Украине «принимались на самом высоком уровне», «возможно, и в США».

2 мая 2014 года в результате пожара и ранений в Доме профсоюзов в Одессе погибли, по официальным данным, 48 человек, тогда противники новых украинских властей столкнулись со сторонниками Евромайдана. Стычки начались еще на улицах города и привели к жертвам с обеих сторон, но в самом доме затем заблокировали активистов «Антимайдана».

Ранее украинские СМИ сообщили, что полиция выставила оцепление у Дома профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе по случаю десятилетия со дня трагедии. По его данным, силовики пропускают людей возложить цветы в память о жертвах трагедии. На официальных ресурсах властей города нет упоминаний о годовщине трагедии или усилении охраны порядка.