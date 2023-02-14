Пентагон оценил вероятность наступления России на Киев Пентагон не увидел значимых признаков подготовки наступления России на Киев

Фото: МО РФ

На данный момент нет поводов полагать, что Россия собирается совершить наступление на Киев, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в Брюсселе по итогам очередного заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, передает ТАСС. Милли отметил, что основные бои идут в районе Артемовска. Американский представитель назвал ситуацию вокруг населенного пункта «боями на истощение».

Всегда есть потенциальные угрозы. Очевидно, есть угроза удара с воздуха, ракетного удара. Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но на данный момент мы не видим значимых признаков и сигналов, — сказал военный.

При этом Милли отметил, что у России «остается большой потенциал», в частности в воздушных силах. Именно поэтому, считает генерал, Украине необходимо предоставлять ПВО.

В декабре прошлого года командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что украинские военные готовятся к наступлению российских войск с территории Белоруссии. По его прогнозам, наступательные действия могут начаться в феврале 2023 года или позже.

Политолог Евгений Михайлов рассказал, что Артемовск на данный момент фактически находится в окружении российских войск и его «осталось только дожать». По его словам, все дороги вокруг города находятся под контролем Вооруженных сил России, из-за чего украинской армии трудно доставлять в него боеприпасы и продукты питания. Эксперт уверен, что «конец для ВСУ близок», а Артемовск вскоре будет взят.