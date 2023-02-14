«Конец для ВСУ близок»: политолог о боях за Артемовск Политолог Михайлов заявил, что Артемовск окружен и вскоре будет занят российской армией

Фото: МО РФ

Политолог Евгений Михайлов рассказал, что Артемовск на данный момент фактически находится в окружении российских войск и его «осталось только дожать». Как сообщил он «360», все дороги вокруг города находятся под контролем Вооруженных сил России, из-за чего украинской армии трудно доставлять в него боеприпасы и продукты питания. Эксперт уверен, что «конец для ВСУ близок», а Артемовск вскоре будет взят.

Сейчас очевидно, что практически все дороги находятся под огневым контролем российских войск. Доставка боеприпасов, продуктов питания уже практически минимальна. Соответственно, не стоит удивляться тому, что конец для ВСУ близок. <...> Город уже в клещах, фактически в окружении, осталось только дожать. Думаю, это вопрос не недель, а дней, — заявил Михайлов.

Политолог уточнил, что запрет на въезд гражданских лиц в Артемовск говорит о том, что украинская армия готовится к выводу войск из города. ВСУ могут готовиться к обороне, но их основная цель сейчас — успеть вывести наиболее подготовленные спецподразделения, предположил эксперт. Он добавил, что если украинцы решат «биться до последнего патрона», взятие города может занять больше времени.

Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин ранее заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся. Сообщается, что к городу ежедневно подходят от 300 до 500 новых бойцов на всех направлениях, а огонь артиллерии усиливается с каждым днем. Он добавил, что не понимает, откуда берется информация об окружении, и что в городе «работает мясорубка».