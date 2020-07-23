В соборе Святой Софии впервые за 85 лет состоится намаз

https://static.news.ru/photo/c0fabc8e-cd7b-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пятницу, 24 июля, в превращённом в мечеть соборе Святой Софии на территории Стамбула впервые за 85 лет состоится намаз.

Первая за долгое время исламская молитва в одном из древних памятников христианской культуры продлится примерно в течение суток. Христианские фрески на этот период завесят шторами.

Ожидается, что в намазе примет участие превративший собор в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с ним в здании будут молиться ещё около 500 человек. Кроме того, на площади Султанахмет перед собором соберутся тысячи верующих, сообщает «Газета.ru».

Вход в мечеть будет открыт с 10 утра. Внутри организуют отдельные молитвенные комнаты для женщин и мужчин. При входе будут установлены 11 КПП.

Собор Святой Софии был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами храм был превращён в мечеть, а в 1935 году стал музеем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Как ранее писал NEWS.ru, верховный муфтий Египта Шауки Алям выступил против изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. По его словам, превращение христианского храма в мечеть недопустимо.