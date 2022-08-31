В Швейцарии стартовала кампания по экономии электроэнергии

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Швейцарский Федеральный совет сообщил о старте национальной кампании по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой, пишет агентство Reuters. Отмечается, что люди должны снизить температуру отопления, экономить горячую воду, а также выключать электроприборы и освещение, когда они не нужны. По мнению швейцарских властей, только так можно предотвратить дефицит электроэнергии.

Цель состоит в том, чтобы как можно больше людей приняли добровольное участие и в первую очередь помогли предотвратить дефицит электроэнергии в Швейцарии, — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта также планируется создание газовых запасов и использование резервов в производстве электроэнергии. Власти уточнили, что кампания продлится до апреля следующего года.

Глава промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги ранее заявил, что в стране 18% фирм вынуждены сокращать персонал из-за роста цен на электроэнергию. Он добавил, что наибольшие проблемы испытывают энергоемкие отрасли промышленности, например, пекарни, плавильные производства и стекольные заводы. Он обратился к правительству с призывом объединить усилия с профсоюзами, оппозицией и работодателями, чтобы найти выход из сложной ситуации.