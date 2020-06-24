В Швейцарии сообщили о всплеске заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cc056b72-b62b-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

За последние сутки в Швейцарии был зафиксирован всплеск заражений коронавирусом — за 24 часа было выявлено 44 новых случая, что в два раза больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в Федеральном управлении здравоохранения. По его данным, общее число заражённых достигло 31 376. Также за последние сутки зафиксированы две смерти от коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 31 376, что на 44 больше, чем днем раньше. Умерли 1 682 человека, — говорится в сообщении.

В связи с этим правительство страны объявило о новых мерах противодействия распространению заболевания. Теперь тестирования на коронавирус, проводимые по направлению врача, будут осуществляться за счёт федерального бюджета. На сегодняшний день в Швейцарии проведено 525 909 тестов. Кроме того, утверждена система отслеживания контактов инфицированных людей со здоровыми, которая получила название Swisscovid, передаёт ТАСС.

Ограничительные меры в Швейцарии начали вводить 28 февраля. С 27 апреля их стали постепенно отменять. На сегодняшний день граждане страны должны сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены массовые мероприятия с участием более тысячи человек, в местах массового скопления людей ужесточены санитарные требования.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,2 млн человек по всему миру, более 477 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,6 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее защищённых от коронавирусной инфекции стран. Первое место в списке заняла Швейцария, а вот Россию причислили к опасным.