В Швеции описали сценарий новой войны в Европе

Существует вероятность масштабного военного конфликта во всём мире. Опасения по поводу начала новой войны доносятся из Швеции, написал эксперт Густав Рейнфельдт в газете Dagens industri.

Он видит основную опасность конфликта в желании стран передвинуть государственные границы. Основанием к новому «переделу мира», по мнению Рейнфельдта, послужит нарастающий национальный популизм, построенный на человеческих страхах и этнорелигиозных противоречиях.

Напряжённость усиливается, зреет конфликт, и повод опасаться новой войны в Европе всё более ощутим, — говорит эксперт.

В своей работе автор также вспоминает прошедшие локальные конфликты и территориальные споры. Турция и Россия представляются как главные потенциальные агрессоры. Он высказывает опасения, что не для всех членов международного сообщества мир и развитие служат ценностями, существуют государства, которые решают свои политические задачи силой.

Ранее Министерство обороны Швеции заявляло о создании нового подразделения вооружённых сил, которые были дислоцированы на острове Готланд. Эти шаги были мотивированы тем, что парламент страны не исключил вероятность военного конфликта с участием Швеции в будущем.