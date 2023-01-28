В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Днепр, Украина

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

Внимание, воздушная тревога распространяется по Украине! Проследуйте в укрытия! — написал он.

В 08:19 (09:19 по московскому времени) воздушная тревога была отменена.

26 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. Он отметил, что несколько взрывов прозвучали в Днепровском районе. Глава украинской столицы призвал местных жителей проследовать в укрытия. Портал «Страна.ua» сообщил о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела получило повреждение здание одного из промышленных предприятий.