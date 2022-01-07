В Румынии ввели крупный штраф за ношение тканевой маски

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде сообщил, что с 8 января за ношение тканевой или немедицинской маски будет назначаться штраф в размере $570, сообщает портал Digi24. По новым правилам, все жители Румынии старше пяти лет обязаны надевать в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2. Ношение других неспециализированных масок приравнивается к их отсутствию.

Специалисты говорят, что штамм «омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения вируса. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за её отсутствие, — сказал Боде.

Ранее академик РАН Лео Бокерия сообщил, что дышать через маску для сердечно-сосудистой системы не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько требуется организму.